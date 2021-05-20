  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
14 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidiyor
Bakan Koca: Uzun bir aradan sonra günlük vaka 10 binin altına düştü
Çavuşoğlu: Filistinli siviller için uluslararası koruma oluşturulmalı
İlkokul ve ortaokul sınavları yeniden düzenlendi
BM Genel Sekreteri Guterres: Çatışmalar derhal son verilmeli
Dünya genelinde 1 milyar 560 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İsrail ordusu Gazze'ye yoğun saldırılarına devam ediyor
Dünyanın en hızlısı için tarih belli oldu
Sultan Alparslan olarak dönüyor
Saçının tek teli 2 bin 357 dolar
İlginç koleksiyon: Taşlara yazı yazıyor
Hayata bağlayan müzik tutkusu
Köylüler boş araziyi ormana dönüştürdü
İmamın şaşırtan azmi: Minareyi boyamak için dağcı oldu
Fotoğrafları saklamak kolaylaşacak
Bakan Akar açıkladı: 121 terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a 142 bin lira tazminat ödeyecek
Akşener'in esnaf ziyaretinde gerginlik çıktı... İlçeden ayrı
Bakan Soylu'dan terörle mücadele hakkında flaş açıklama: Çok üst düzey yöneticileri...
Başkan Erdoğan'dan Akşener'e tazminat davası
İlim Yayma Ödülleri başvuruları başladı
90 milyon doz daha satın alıyoruz
Senato'da "İsrail Filistin'i öldürüyor" pankartı açtılar
Londra'da şarkı hazırlığı
20 Mayıs 2021 Perşembe 19:31:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 19:31:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidiyor

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 21-22 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik edecek.

Oktay, Kıbrıs'ın su meselesini kökünden çözmeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, tarım alanlarında yaşanan sulama sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan ve inşaatı tamamlanan "KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni"ne katılacak.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılması bekleniyor.

Oktay, daha sonra AK Parti Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye'deki tüm illerin AK Parti Gençlik Kolları Başkanlarının da katılacağı "Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması"na iştirak edecek.

Etiketler : Oktay Kıbrıs Bekir Pakdemirli Cumhurbaşkanı Yardımcısı
‘Züleyha' sahneleri zorladı

‘Züleyha' sahneleri zorladı
Karavanda sohbet programı

Karavanda sohbet programı
İlişkimiz seviyeli devam ediyor

İlişkimiz seviyeli devam ediyor
Altı aylık eğitim sonrası setteler!

Altı aylık eğitim sonrası setteler!
Ferrari gibi kadın!

Ferrari gibi kadın!
Hesabına kavuştu

Hesabına kavuştu
TIKLANMA DERDİNDE DEĞİL

TIKLANMA DERDİNDE DEĞİL
Şampiyonluk için destek

Şampiyonluk için destek
TÜM OYLAR BATUHAN'A

TÜM OYLAR BATUHAN'A

EN ÇOK OKUNAN HABERLER