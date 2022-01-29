VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 94 bin 783 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
ABD kara teslim: 10 eyalette acil durum ilan edildi
Bakan Koca: Hastalık eski günlerindeki gücünde değil
MSB'den Batı Trakya Türklerine destek mesajı
Başkan Erdoğan: Derdimiz millet gayemiz hizmet
"Faizi indiriyoruz bilin ki enflasyon da inecek"
Ekran görüntüsü alırken dikkat!
Smyrna Tiyatrosu'nda antik geçit sürprizi
Gaziler'in kick boks şovu
Leylekler bu yıl erkenci
Muhtardan kızak hizmeti
Polisten can dosta sevgi dolu ikram
Adalet Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı
"Oyunculuk değil, yapımcılık zor"
'Kalp Yarası' hüsranı
'Yaratılan' kamera karşısında
Aşıklar için söyleyecekler
Yıllar sonra gelen itiraf
Ünlü oyuncudan ilginç itiraf
Aşkını ilan etti
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
TCMB Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete'de
5 milyonluk pırlanta sevgisi
29 Ocak 2022 Cumartesi 19:39:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 19:39:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın resmi konutundaki görüşmede, Kıbrıs ve bölgedeki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki iş birliğine dair hususlar ele alındı.

Etiketler : Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı KKTC Ersin Tatar
Rock festivaline geri sayım

Rock festivaline geri sayım
Z kuşağı Ozan ağabeyini sevecek

Z kuşağı Ozan ağabeyini sevecek
Üzüntüsünü paylaştı

Üzüntüsünü paylaştı
Eve gidemedi karavanda uyudu

Eve gidemedi karavanda uyudu
acımasız yorumlara maruz kaldım

acımasız yorumlara maruz kaldım
Single heyecanı

Single heyecanı
Çok Güzel Hareketler bitti

Çok Güzel Hareketler bitti
Yeşilçam'ın 'öteki' yüzü

Yeşilçam'ın 'öteki' yüzü
45 yıl sonra aynı poz

45 yıl sonra aynı poz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER