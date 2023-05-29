Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "'Geceler vardır, dirilişe gebedir. Fecr olur. Şehri-i İstanbul fetholunur. Bir çağ kapanır, bir çağ açılır.' İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünde, İstanbul'umuzu bizlere emanet bırakan Fatih Sultan Mehmed Han'ı ve tüm ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Müjdelenmiş komutana ve ordusuna selam olsun." ifadelerini kullandı.