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29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:00:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "'Geceler vardır, dirilişe gebedir. Fecr olur. Şehri-i İstanbul fetholunur. Bir çağ kapanır, bir çağ açılır.' İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünde, İstanbul'umuzu bizlere emanet bırakan Fatih Sultan Mehmed Han'ı ve tüm ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Müjdelenmiş komutana ve ordusuna selam olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : fuat oktay istanbulun fethi yıl dönümü
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