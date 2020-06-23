Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İlgili tüm kurumlar görev başında
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da yaşanan sel hakkında Vali Yerlikaya'dan bilgi aldı, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
İlgili tüm kurumların görev başında olduğunu belirten Fuat Oktay, sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü açıkladı.
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