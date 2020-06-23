Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İlgili tüm kurumlar görev başında

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İlgili tüm kurumların görev başında olduğunu belirten Fuat Oktay, sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü açıkladı.