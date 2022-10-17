Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Salgın öncesi dönemin üzerine çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmalarından öne çıkanlar;

İktidarımız döneminde küresel mal ticaretinden ülkemizin aldığı pay yüzde 1'in üzerine çıkmıştır

Salgın öncesi dönemin üzerine çıkacağız

İstihdam programı ödeneğini yüzde 63,7 artırarak 100 milyar 403 milyon TL seviyesine yükselttik

Yerli ve milli imkanlarla Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı, 2023'ün ilk aylarında vatandaşlarımızın evlerinde kullanımına sunacağız

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir