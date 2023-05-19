Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hiç sönmeyecek istikbal meşalemiz gençlerimize emanet
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizin sembolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hiç sönmeyecek istikbal meşalemiz, egemenliğimizin teminatı gençlerimize emanet. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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