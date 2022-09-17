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17 Eylül 2022 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 17:26:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: GKRY yönelik silah ambargosunun kaldırılması bölge barışına zarar verecektir

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki göstererek, "Bölge barışına zarar verecek ve çözümsüzlüğü kalıcı kılacak olan bu karardan bir an önce dönülmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki göstererek, "Bölge barışına zarar verecek ve çözümsüzlüğü kalıcı kılacak olan bu karardan bir an önce dönülmelidir." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

ABD'nin, GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırması talihsizlik ve bölgeye yönelik öngörüsüzlüktür. Bölge barışına zarar verecek ve çözümsüzlüğü kalıcı kılacak olan bu karardan bir an önce dönülmelidir. Türkiye, Ada'daki barış ve huzur ortamı için garantör devlet olarak üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.
Etiketler : cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay güney kıbrıs rum yönetimi silah ambargo
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