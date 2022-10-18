Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 3'üncü yılında rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs Şairimiz Nuri Pakdil'i vefatının üçüncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.
Kudüs Şairimiz #NuriPakdil'i vefatının üçüncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/0seosNiKnw— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 18, 2022
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