Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerin devam ettiğini ifade etti.

"Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor.



Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz. — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 20, 2023



