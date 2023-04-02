KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile Gazimağusa'nın Ulukışla köyüne ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, köylüler ile sohbet etti.

Burada vatandaşlara konuşma yapan Oktay, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin akut döneminin hızlıca atlatılarak yaraların sarılmaya başlandığını, KKTC ile imzalanan son 2023 Yılı Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü'nde KKTC'nin de depreme karşı korunması için projeler bulunduğunu belirtti.

Deprem sonrası dünyanın çeşitli ülkelerinin Türkiye'nin yardımına koştuğunu dile getiren Oktay, "Deprem sırasında bütün dünyanın bizimle birlikte olduğunu gördük. Yıllardır Türkiye'nin uyguladığı insani dış politikanın karşılığını gördük. Yıllardır nerede bir zorluk varsa, nerede bir sıkıntı varsa biz oradayız. Bu Cumhurbaşkanımızın bizlere koyduğu, hükümet ve devlet politikası olarak belirlediği ilkelerden biriydi. Rengine, ırkına, cinsiyetine, inancına, coğrafyasına bakmadan nerede bir sıkıntı olursa orada olunacak ilkesiydi. Türkiye'deki deprem döneminde de bunun karşılığını gördük, hamdolsun." diye konuştu.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2023 Yılı Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü'nde yer alan projeleri detayları ile anlatan Oktay, bunların arasında Lefkoşa'ya hastane yapımı ile daha önce Türkiye'den adaya deniz altından boru hattı ile getirilen suyun Mesarya Ovası'ndaki tarım arazilerine ulaştırılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'den gelen suyun 3 yıl içinde Mesarya Ovası'ndaki tarım sahalarına tam anlamıyla ulaşacağını kaydeden Oktay, suyun tarımla buluşması ile birlikte tarımsal üretiminin bazı ürünlerde 6-7 katına çıkacağını, KKTC ekonomisinin güçleneceğini ve işsizliğin azalacağını söyledi.

Oktay, deniz altından çekilecek kablo ile KKTC'ye elektrik sağlanacağını ve bu projeye önem verdiklerini anlatarak, "Buranın elektrik sorununu kesin bir şekilde çözmek istiyoruz. Elektrik konusunda artık kimseye muhtaç olmayacaksınız. Halihazırda buraya gönderdiğimiz 2 jeneratör KKTC'ye elektrik üretiyor." dedi.

KKTC'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üyeliğinin diplomatik tanınma anlamında devamının geleceğini belirten Oktay, KKTC'nin bu teşkilatlara gözlemci üyeliğini engellemeye çalışanların, gözlemci üyeliklerin gerçekleşmesinin ardından endişeye kapıldıklarına dikkati çekti.

"BİZ BÖLGEDE BARIŞTAN YANAYIZ"



Konuşmasında son dönemde yerli ve milli imkanlar ile üretilen savunma sanayi ürünlerinin, özellikle de İHA ve SİHA'ların Yunanistan'da rahatsızlığa sebep olduğuna işaret eden Oktay, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını, kendi toprağında gözü olanların gözünü de bedeli her ne olursa olsun oyacağını vurguladı.

Oktay, deprem sürecinde Türkiye'nin yardımına gelen ülkelerden birinin de Yunanistan olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yunanistan ile afet sürecinde buzlar eridi. Biz bölgede barıştan yanayız. Bize bir adım gelene 10 adım gideriz. Şimdi bunu yapıyoruz. Dileğimiz bunun böyle gitmesi. Giderse gider. Gitmezse gereği yapılır. Biz haklarımızı kimseye yedirtmeyiz. Hakkımızı kimsenin vermesini beklemeyiz, biz alırız. Bunlardan kimsenin şüphesi olmasın."