VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den Danimarka'da yaşanan olaylara kınama
Bakan Özer, Ankara'da depremzede öğretmen ve aileleriyle iftar yaptı
BAE, depremzedeler için 236 uçak yardım malzemesi gönderdi!
Tatar: Türkiye, depremde enkaz altında kalan KKTC vatandaşlarının kurtarılması için imkanlarını sefe...
BDDK'dan 2 bankanın kurulmasına ve 1 bankanın faaliyetine izin
Azerbaycan'dan operasyon: Ermenistan'ın barış istemediği görüldü
25 Mart 2023 Cumartesi 20:51:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 20:51:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı lanetledi, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : danimmarka fuat oktay sosyal medya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX