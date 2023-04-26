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26 Nisan 2023 Çarşamba 23:31:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 23:31:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren açılışının ardından trende gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Oktay, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yüksek Hızlı Tren
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