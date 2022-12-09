Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, kurul üyelerini ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, Trakya Türkleri ile hem coğrafi hem de gönül olarak çok yakın olduklarını söyledi.

Bu yakınlığa karşın yüzyıllarca birlikte yaşanılan bu coğrafyalarda suni bariyerler konulduğuna dikkati çeken Oktay, "Anlaşmalara rağmen, verilen haklara rağmen, verilen sözlere rağmen tek yanlı o hakların, o sözlerin, o anlaşmalardaki metinlerin uygulanmadığı, bütün dünyanın gözü önünde reddedildiği, tüm hakların neredeyse göz göre göre çiğnendiği ve dünyanın da buna göz yumduğu bir coğrafyada, kardeşlerimizle bir arada olmaktan, hasbihal etme fırsatı bulmaktan son derece mutlu oldum." dedi.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KİMSE AZALTAMAZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti adına Batı Trakya Türklerinin sorunlarını dinlediklerini ve bu sorunlarla ilgilendiklerini vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Sizlerle birlikte olduğumuzu, bir ve beraber olduğumuzu, bu birlik ve beraberliğin de hiç kimse tarafından hiçbir şekilde, hem de hiçbir zaman azaltılamayacağını, tam tersi kim ne baskı uygularsa uygulasın artarak devam edeceğini ve bizim sizlere olan katkımızın da desteğimizin de sonuna kadar devam edeceğini bütün dünyaya buradan da ifade etmek isteriz. Bizim Türk milleti olarak da bir özelliğimiz vardır, tehdide gelmeyiz. Zulme boyun eğmeyiz. Ve hiç kimseye de eyvallah etmeyiz. Yani tek bir canımız vardır, gerekirse o canı veririz ama hakkımız olanı da alırız. Yani hakkımız olanı almak için de kimseden bir şey dilenmeyiz. O hakkı söke söke alırız."

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını da Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerine iletti.

"YUNANİSTAN ASİMİLASYON POLİTİKALARINA HIZ VERDİ"



Gümülcine Müftüsü ve Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek, demokrasinin beşiği olarak görülmesine rağmen Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine karşı yürütülen asimilasyon politikalarına hız verdiğini söyledi.

Özellikle dini sahadaki özerkliklerin Batı Trakya Türklerinin elinden alınmak istendiğini vurgulayan Şerif, müftülüklerin Yunan resmi makamları haline getirilmek istendiğini, camilerdeki hutbelerin içerik ve diline müdahale edildiğini anlattı.

Şerif, Türk okullarının sayısının her geçen gün azaldığını, Türk ailelerin çocuklarının, Yunan makamları tarafından baskıyla Yunan okullarına gönderilmeye çalışıldığını, planlı ve sistematik baskıların mali, ekonomik ve hukuki alanda devam ettiğini aktardı.

Görüşmede, Şerif'in yanı sıra İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile diğer kurul üyeleri yer aldı.