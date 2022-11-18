Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu. Oktay, "Enerjide ilk sonuç, Filyos'tan geldi. Kılıçdaroğlu ve şürekası buna da inanmadı, buna da üzüldüler. Türkiye'deki herhangi bir olaydan memnun olmaz mısınız?" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Enerjide ilk sonuç, Filyos'tan geldi. Kılıçdaroğlu ve şürekası buna da inanmadı, buna da üzüldüler. Türkiye'deki herhangi bir olaydan memnun olmaz mısınız?" dedi.
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