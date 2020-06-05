Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da CHP ve HDP'ye tepki
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun TBMM'deki skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Oktay: "Terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM'ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir." ifadelerine yer verdi..
Ayrıntılar geliyor
- Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da CHP ve HDP'ye tepki
- Dün, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı
- THY iç hat seferleriyle 25 binden fazla yolcu taşıyacak
- Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kabil'deki saldırıya kınama
- Emine Erdoğan, Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi