Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin evlendi
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evlendi.
Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı.
İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.
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