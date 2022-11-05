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05 Kasım 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 18:00:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şuşa'yı ziyaret etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan ziyareti kapsamında, Bakü'den Füzuli şehrine geçerek, 26 Ekim 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Füzuli Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov tarafından karşılandı.

Oktay, havalimanından "Zafer yolu" olarak bilinen Füzuli–Şuşa Otoyolu'nu kullanarak, aralarında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Ali Taha Koç'un da bulunduğu heyetle Şuşa'ya ulaştı.

Şuşa'daki tarihi mekanları ve kültür varlıklarını ziyaret eden Oktay'a, Asadov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov bilgi verdi.

Şuşa Valiliği önünde heykelleri bulunan "Bülbül" ismiyle tanınan Azerbaycanlı Tenor Murtaza Memmedov, 19. yüzyıl Azerbaycan'ında Fuzuli mektebinin en tanınmış temsilcisi olarak kabul edilen Hurşidbanu Natevan ve Azeri müzisyen Üzeyir Hacıbeyov hakkında bilgi alan Oktay, heykellerin üzerinde, Ermenistan askerlerinin açtığı ateş sonucunda oluşan mermi izlerini inceledi.

Oktay, Şuşa Beyannamesinin imzaladığı 10. Natevanın Sarayını, Bulak çeşmesini, Şuşa Kalesini gezdi ve 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen Azerbaycan askerlerin anısının sembolü olarak kabul edilen "Har-ı Bülbül"ün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye tarafından restore edilen Yukarı Gevher Ağa Camisi'nde incelemelerde bulunan Oktay, cami bahçesinde bulunan şehit mezarlarının başında dua etti.

Oktay, Cıdır Ovası'nı da ziyaret ederek, buradan dürbünle Hankendi şehri istikametine baktı ve burada heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev tarafından 1982'de Molla Penah Vagif'in onuruna yaptırılan, Ermenistan ordusunca yıkılmaya çalışılan ve Şuşa'da ilk restore edilen yapı olan Vagif Anıt Mezarı'nı da gezen Oktay, anıt hakkında bilgi aldı.

Etiketler : cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay azerbaycan şuşa
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