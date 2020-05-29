Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Koronavirüs salgınında dünya iyi bir sınav vermedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, corona virüs salgını sürecinde dünyanın iyi bir sınav vermediğini, ancak Türkiye'nin çok başarılı olduğunu söyledi. Oktay, DSÖ'nün daha az bürokratik, daha esnek ve şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Libya konusuna da değinen Oktay, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yeni bir belirsizliğe izin vermeyeceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 sürecinde Türkiye ile ABD arasında olumlu yaklaşımların arttığını, yeni fırsatların ortaya çıktığını söyledi.

Oktay, Libya konusunda Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yeni bir belirsizliğe izin vermeyeceğini ifade etti.