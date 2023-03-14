Fuat Oktay: Hane başı destek ödemesi hesaplara yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AFAD Genel Merkezi'nde deprem sonrası durumu paylaşan Okay; " Oktay, "Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi" ifadelerine yer verdi.



İşte Fuat Oktay'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır.

Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi.

Depremden etkilenen illerimizde üretimi yeniden canlandırmak için illerimizde planladığımız işyerlerini en kısa sürede tamamlayacağız. Kahramanmaraş'ta bin 450 iş yeri, Malatya'da 3 bin 595, Osmaniye'de 155, Adıyaman'da 585, Gaziantep'de 300 ve Hatay'da 2 bin 740 olmak üzere toplam 8 bin 825 iş yeri planlanmaktadır.

OSB ve sanayi sitelerinin hasar gören altyapıları onarılarak bu sanayi bölgelerinin borçları 1 yıl süreyle erteleniyor.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırıldı. Toplanan yardımın her kuruşu afetzedeler için kullanılıyor.

Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz. Yeniden şahlanışa geçtiğimizi hep birlikte göreceğiz.

(Çadırkentte yaşanan su baskınları ile ilgili çalışma var mı?) Gerekli tüm tedbirler alındı. Tüm çalışmalar yapıldı. Basına yansıyan bazı bilgiler vardı 'Kimse ilgilenmiyor' diye. Böyle bir şey söz konusu değil. Önümüzdeki günlerde yağışlı havanın olacağını biliyoruz. Gerekli tüm arkadaşları uyardık.

(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Biz burada gece gündüz çalışıyoruz. Mezarlıklar şov yeri değil. Şov yapacaklarsa başka yer arasınlar. İçişleri Bakanımız da gerekli açıklamaları yaptı. Oradaki olay Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kendi filamasını açmasıdır. Zaten orada Türk bayrakları var. Filamaları kaldırmayı Türk bayrakları kaldırma olarak yansıtma boyutuna kadar indilerse milletimizi havale ediyorum.

(SP'nin aş evinin kapatıldığı iddiası) Bu tür haberler bizi üzüyor. 360 derece tarıyoruz. Yani bir sorun var mı, iyileştirme geliştirme isteyen alan var mı? Kalıcı barınmaya odaklanmış durumdayız. Bu aş evi olayı da geçici iş yerleriyle alakalı. Geçici iş yerleriyle alakalı olarak esnafın bir an önce dükkanını açmasını istiyoruz. Bu aş evine başka bir alan gösterilmiş. Oraya da geçici iş yeri açılacak.