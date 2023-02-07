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07 Şubat 2023 Salı 11:40:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 11:40:00

Deprem felaketinde ikinci gün: Can kaybı 3 bin 419'a yükseldi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "3 bin 419 kaybımız var, enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. 312 artçımız mevcut, 12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Adana, lojistik üssü haline gelmiştir" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de basın açıklaması sırasında hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 419 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MEB ve Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda toplam 380 bin 500 afetzedenin barındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev almak üzere 1600'ün üzerinde ilave arama kurtarma ekibinin Hatay'a gönderileceğini açıkladı.

"Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu"

MEB ve Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda toplam 380 bin 500 afetzedenin barındığını ifade eden Oktay, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.

Diğer ülkelerden 3294 arama kurtarma personelinin Türkiye'ye geldiğini ifade eden Oktay, "70'in üzerinde ülke talepte bulundu, 14'ü fiilen sahada. 1600'ün üzerinde ilave, hem yurt dışından gelen hem bizdeki arama kurtarma ekiplerini Hatay'a gönderiyoruz." dedi.

Etiketler : Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı DEPREM

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