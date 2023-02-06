Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Depremde ölü sayısı 1541'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı.
İşte Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Her iki depremle ilgili 145 artçı deprem yaşadık, 3'ü 6 büyüklüğünden daha büyüklüğe sahip.
Saat 18.30 itibariyle can kaybı 1541'e yükseldi.
Maraş'ta 234 kaybımız 1700 yaralımız var. 310 yıkılan binamız var. Hatay'da 520 kaybımız 700 yaralımız var. 1278 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 205 can kaybı var.
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