Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Depremde ölü sayısı 1541'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı.



İşte Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Her iki depremle ilgili 145 artçı deprem yaşadık, 3'ü 6 büyüklüğünden daha büyüklüğe sahip.

Saat 18.30 itibariyle can kaybı 1541'e yükseldi.

Maraş'ta 234 kaybımız 1700 yaralımız var. 310 yıkılan binamız var. Hatay'da 520 kaybımız 700 yaralımız var. 1278 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 205 can kaybı var.

Ayrıntılar geliyor...

