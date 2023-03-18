Fuat Oktay: Depremlerde can kaybı 49 bin 589 oldu

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18 Mart 2023 Cumartesi 19:04:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 19:23:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremlerde can kaybı 49 bin 589 oldu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afet bölgesinde son duruma ilişkin açıklama yaptı.

İşte Fuat Oktay'ın Konuşmasından öne çıkanlar:

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybetti.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır

10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, toplam 13 milyar 769 milyon 850 bin lira olarak depremzede ailelerimizin hesaplarına yatırılmıştır

Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 876 bin bağımsız bölümden oluşan, 298 bin 448 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı veya orta hasarlı olduğunun tespiti yapılmıştır

(Şanlıurfa'da) Dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır.

Deprem bölgesinde de ramazan hazırlıklarımız devam etmektedir. İftar ve sahurlar için gerekli ihtiyaçlar karşılanacak.

10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi toplam 13 milyar 769 milyon 850 bin lira olarak depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır.

Şu anda enkazlardan yüzde 22'ye yakını kaldırılmıştır. Yerleşime açılacak yerler için de zemin etütleri devam etmektedir.

İlk etapta 35 bin konutun yapımına başlamış durumdayız. 11 ilde eş zamanlı temelleri atmaya da başlayacağız. Devlet millet el ele dayanışma içerisinde tüm illerimizi ayağa kaldıracağız.

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : oktay fuat oktay deprem son dakika

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