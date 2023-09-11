Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Libya için ''geçmiş olsun'' mesajı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Türkiye, Libya halkının yanındadır.' ifadesini kullandı.
Yılmaz, Libya'da meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Dost ve kardeş Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, Libya halkının yanındadır. Yaraların en kısa zamanda sarılmasını ümit ediyorum."
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Libya için ''geçmiş olsun'' mesajı
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