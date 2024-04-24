Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Romanya'ya gidecek
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Romanya'ya giderek resmi temaslarda bulunacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Romanya'ya gidecek.
Yılmaz, ziyareti kapsamında yarın Bükreş'te, Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.
Ziyaretinin ikinci günü 26 Nisan'da Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile hükümet binasında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından da kabul edilecek.
Yılmaz, aynı gün Dragalina'da Karadeniz-Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi Töreni'ne katılacak ve Mecidiye'de Omnia Nişasta Fabrikası'nda işçilerle bir araya gelecek.
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