Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bakü'de
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakü'de düzenlenen "İş Dünyası Buluşması"na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Yılmaz ve beraberindeki heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile diğer ilgililer karşıladı.
Cevdet Yılmaz, ziyareti kapsamında bugün "Türkiye Yüzyılı İş Birliği ve Dayanışma Platformu Azerbaycan"ın desteği ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği himayesinde Bakü'de düzenlenen "İş Dünyası Buluşması"na katılacak.
Yarın ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek Yılmaz, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı'na çelenk bırakacak, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, aynı gün Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile ayrı ayrı görüşecek.
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