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Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,8 milyona yaklaştı
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24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:48:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:48:00

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,8 milyona yaklaştı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 797 bin 463'e ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 797 bin 463 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Etiketler : cumhurbaşkanı seçimi yurt dışı gümrük oy
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