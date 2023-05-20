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20 Mayıs 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 09:30:00

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarında oy verme işlemleri başladı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullanan Fethi Barış, gazetecilere, iznini geçirmek için Fransa'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'de oy kullanmak için iznini seçim dönemine denk getirdiğini belirten Barış, "Güzel Türkiye'mize az önce giriş yaptık. Memleketim Kırşehir'e gideceğiz. Vatanımıza geldiğimiz için gurur duyuyoruz. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı seviyoruz." dedi.

Ukrayna'ya giden tır şoförü Halit Tanrıverdi de oy kullanmak için iki gündür tır parkında beklediğini ifade etti.

Gideceği ülkede kurulacak sandıklara yetişemeyeceği için Kapıkule'de kullandığını anlatan Tanrıverdi seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Etiketler : cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oy verme sınır kapıları
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