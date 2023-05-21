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21 Mayıs 2023 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 14:30:00

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için yurt dışındaki 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti

Kaynak: AA

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28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için, yurt dışındaki seçmenlerden 717 bin 612'si sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylama için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Etiketler : cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur seçmen yurt dışı oy verme
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