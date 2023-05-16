Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması için 73 ülkedeki temsilciliklerce sandık kurulacak
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması kapsamında 73 ülkedeki Türkiye'nin 151 temsilciliğince 167 noktada sandık kurulacağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2. tur seçimler için yurt dışında kurulacak sandıkların bilgileri paylaşıldı.
Açıklamada, 20 Mayıs itibarıyla 73 ülkede, Türkiye'nin 151 temsilciliğince 167 noktada sandık kurulacağı, gümrük kapılarında ise oy kullanma işleminin 20-28 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.
Yurtdışında yaşayan kıymetli vatandaşlarımız,— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 16, 2023
Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tur Oylaması kapsamında Temsilciliklerimizce kurulacak sandıklardaki oy verme işleminin tarih, saat ve adresleri için:
➡️https://t.co/9DbBn84Rkk
➡️Temsilciliklerimizin sosyal medya hesapları pic.twitter.com/vWY5J2IQ1q
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, oy kullanma işleminin tarih, saat ve adreslerini YSK'nin "ysk.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecek.
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