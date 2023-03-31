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31 Mart 2023 Cuma 00:13:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 00:13:00

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

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Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Etiketler : Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi resmi gazete

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