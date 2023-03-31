31 Mart 2023 Cuma 00:13:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 00:13:00
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ayrıntılar geliyor...
- Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Trinidad ve Tobagolu mevkidaşı ile görüştü
- En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi teklifi TBMM'de kabul edildi
- EYT yoğunluğu sebebiyle SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı
- Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
- Bakan Vedat Bilgin, Giovanni Di Cola'yı kabul etti