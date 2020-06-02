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02 Haziran 2020 Salı 07:36:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 07:36:00

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bölge riskli alan ilan edildi.

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Ankara, Afyonkarahisar, Giresun, Zonguldak, Bursa ve Aydın'da bazı taşınmazların enerji ve nakil hatları projeleri kapsamında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ankara'nın Haymana ilçesinde inşa edilecek Culuk KÖK-Boyalık Brş. Enerji Nakil Hattı için belirlenen güzergahtaki bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Afyonkarahisar'da Bolvadin ve Dinar ilçesine bağlı Uluköy ile TM III-Tınaztepe DM Enerji Nakil Hattı, Zonguldak'ta Çaycuma TM-Gökçebey DM Enerji Nakil Hattı ile Ereğli TM 2-Alaplı TR4 Enerji Nakil Hattı, Bursa'da Orhangazi-Paşalar ve İznik bölgesi ile Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinde inşa edilecek enerji iletim hatları için belirlenen taşınmazların da TEDAŞ ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırması gerçekleştirilecek.

Giresun'da Moran Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı Alucra ilçesindeki bazı taşınmazların da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

İstanbul Bağcılar'da riskli alan ilanı

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alan "riskli alan" ilan edildi.

Söz konusu karar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırları değişti

Bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Şanlıurfa'da bulunan Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırları değiştirildi.

Sınırları değiştirilen sahanın haritası ve koordinatlarına da yer verilen kararda, söz konusu değişikliğin 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 4'üncü maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.

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