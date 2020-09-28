Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması

Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Doğu Akdeniz petrol ve doğalgaz jeopolitiğinin merkezine oturmuştur.

Bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor. Türkiye'nin bölgeye yönelik ilgisini sadece enerji kaynaklarıyla sınırlamak sığ bir değerlendirme olacaktır. Türkiye her şeyden önce bir Akdeniz ülkesidir. Tarih öncesi olduğu gibi biz burada misafir değil ev sahibiyiz.

Preveze Deniz Zaferi Akdeniz'deki köklü varlığımızın en görkemli sembollerindendir.

İnsanlık tarihi boyunca pek çok medeniyete beşiklik eden bu coğrafya asırlarca sürecek barış, huzur ve istikrar iklimine kavuşmuştur.

Literatüre Osmanlı Barışı olarak geçen bu dönem, aynı zamanda Akdeniz'in ticari-siyasi bakımdan altın çağıdır.

Akdeniz maalesef istikrarsızlık, çatışmalar ve son yıllarda sahile vuran mülteci cesetleriyle anılmaya başlandı.

Akdeniz'i gerilimi tırmandıranlar yine aynı zihniyetin temsilcileridir.

Doğu Akdeniz'de emperyalist yayılmacılığa nasıl karşıysak, tek taraflı emrivakilere de aynı şekilde karşıyız.

Akdeniz bizi birleştiren, işbirliğini güçlendiren denizdir. Öyle olmalı ve öyle kalmalıdır.

Tüm ülkeleri ve halklarıyla Akdeniz büyük ailemizin çatısı, yuvasıdır.

Sorunları birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masada buluşturarak çözebiliriz.

Türkiye'nin ve KKTC'nin içinde adil şekilde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz.

19. yüzyılın sömürge paylaşım masalarını andıran suni projelerle, saçma haritalarla Akdeniz'e barış gelmeyeceğini artık herkes görüp kabul etmelidir. Neymiş? Sevilla haritası... Kim nerede, nasıl bu haritanın çizgilerini çekti? Bunlar zor iş değil ki... Biz de İstanbul ve Marmara Üniversiteleriyle "Harita çalışması yapın' ricasında bulunsak, hemen bu haritayı hazırlar ve dünyaya sunarız. Zor işler değil bunlar.

"KARAKTER MESELESİ"

Öncelikle bakış açısının değişmesi gerekiyor.

Bunlar her zaman yalandan yana olmuşlardır. Dürüst davranmadılar. Yine dürüst davranmayacaklar. Bu karakter meselesi.

Meselenin temelinde Yunanistan'ın ve Rum yönetiminin 2003'ten yana devam eden haksız tavrı var.

Yapılan bazı araştırmalar bölgedeki çıkarılabilir doğalgaz miktarının 3,5 trilyon metreküp olacağına işaret ediyor.

Gelin, hep beraber Akdeniz'i tekrar bir barış havzasına çevirelim. Gelin, yeni husumetlerle Akdeniz'in ak sularını kirletmeyelim.