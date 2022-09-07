Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'a kimlikle seyahat protokolüne ilişkin paylaşım
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokole ilişkin paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokolü imzaladık. Değerli dostum Aleksandar Vucic ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağına inandığımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ile imza töreninde tokalaşırken çekilen fotoğraf ile iki ülke bayrağına da paylaşımında yer verdi.
Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkân sağlayacak protokolü imzaladık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 7, 2022
Değerli dostum @avucic ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağına inandığımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. �������� pic.twitter.com/zt2SM6XP9O
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