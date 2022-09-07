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07 Eylül 2022 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 15:45:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'a kimlikle seyahat protokolüne ilişkin paylaşım

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokole ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokolü imzaladık. Değerli dostum Aleksandar Vucic ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağına inandığımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ile imza töreninde tokalaşırken çekilen fotoğraf ile iki ülke bayrağına da paylaşımında yer verdi.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleksandar Vucic Türkiye ile Sırbistan
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