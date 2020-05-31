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31 Mayıs 2020 Pazar 21:52:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 21:52:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi paylaşımı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin teknik detaylarının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, "Pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık. Ülkemizin yüz akı hastanelerimiz ve güçlü altyapımızla sağlıkta çok daha ciddi bir sıçrama gerçekleştireceğiz." ifadelerini paylaştı.

Paylaşımda yer alan grafikte, 45 günde tamamlanan 1.008 yatak kapasiteli hastanede, 432 yoğun bakım ünitesi ve 16 ameliyathane bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, 125 bin metrekare alan üzerine inşa edilen hastanede 50 bin metrekare peyzaj ve otopark (500 araç kapasiteli) alanı da bulunuyor.

Tabloda, hastanenin Kovid-19 ile mücadeleye önemli katkılar sunacağı, pandemi sonrası dönemde de olası salgın ve afetlerle sağlık turizmi alanında aktif rol alacağı vurgulandı.

Erdoğan'ın bugün yapılan açılışta yaptığı konuşmanın satır başlarının yer aldığı grafikte merhum Prof. Dr. Murat Dilmener'in fotoğrafı ve hastane görselleri de yer aldı.

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