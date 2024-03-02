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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ziyaret!
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02 Mart 2024 Cumartesi 03:15:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 03:15:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ziyaret!

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde başlayan ADF'ye gelişinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen sergiyi ziyaret etti.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderlerle selamlaştı.

Etiketler : Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu Gazzeli Çocuk Ressamlar
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