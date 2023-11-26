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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze diplomasisi': Kalıcı ateşkes vurgusu!
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26 Kasım 2023 Pazar 21:02:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 21:02:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze diplomasisi': Kalıcı ateşkes vurgusu!

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etti. Erdoğan, İran ve Türkiye'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede liderler, Türkiye'de düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları ve gündemi ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

Etiketler : Erdoğan-İran Görüşmesi Gazze Saldırıları İnsani Yardım Faaliyetleri Başkan Erdoğan israil gazze
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