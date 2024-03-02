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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde! Bayram ikramiyesinde yüzde 50 artış yasalaştı
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02 Mart 2024 Cumartesi 00:40:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 00:40:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde! Bayram ikramiyesinde yüzde 50 artış yasalaştı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ve Giresun mitinglerinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin lira olacağı müjdesini duyurmuştu... TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde yasalaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu ve Giresun mitinglerinde yaptığı konuşmasında emeklilere müjdeyi vermişti...

YÜZDE 50 ARTIŞ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltileceğini açıklamıştı.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

EMEKLİLERE TOPLAM 6 BİN LİRA İKRAMİYE

Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.

Kararın Meclis'te kabul edilmesinin ardında yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak.

Etiketler : emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira Yargı Paketi müjde cumhurbaşkanı erdoğan
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