Başkan Erdoğan, Zengilan Havalimanı inen ilk devlet başkanı oldu

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20 Ekim 2022 Perşembe 12:01:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 12:01:00

Başkan Erdoğan ile Aliyev Zengilan Havalimanı'nın açılışını yaptı: "Tüm dünyaya hayırlı olsun"

Kaynak: İHA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine indi. Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. İki lider daha sonra Zengilan Havalimanı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Zengilan Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zengilan Havalimanı açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine indi. Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. İki lider daha sonra Zengilan Havalimanı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Zengilan Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanına indi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Zengilan Uluslararası Havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan TC-TUR uçağı, Karabağ'ın dünyaya açılan 2. kapısı olma özelliğini taşıyan ve 26 Nisan 2021'de temeli atılan Zengilan Uluslararası Havalimanına iniş yaptı. Erdoğan, Zengilan Uluslararası Havalimanına inen ilk cumhurbaşkanı olurken, kendisini karşılayan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

Kurdele kesen Başkan Erdoğan ve Aliyev'e günün anısına havalimanının sembolik anahtarları hediye olarak takdim edildi. İki lider, Zengilan'dan Cebrayıl'a kara yolu ile geçecek. Erdoğan, Aliyev ile Cebrayıl ilini ziyaret edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Erdoğan ziyareti dahilinde, Cebrayıl'daki Kumlak Tren İstasyonu ile Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi ile Zengilan'ın Sarılı köyünde bulunan Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılış törenlerine katılacak.

Başkan Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik edecek.

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