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31 Ocak 2023 Salı 15:41:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 15:41:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Birliği heyetini kabul etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Birliği Başkanı Bahtiyar İslamov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AK Parti Genel Merkezindeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da hazır bulundu.

Etiketler : AK Parti Genel Merkezi Numan Kurtulmuş Hayati Yazıcı
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