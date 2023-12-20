Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve işbirliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.