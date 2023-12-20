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20 Aralık 2023 Çarşamba 19:56:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 19:56:00

Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve işbirliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşme

Başkan Recep Tayyip Edoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye başarılar diledi.

Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

Etiketler : erdoğan telefon görüşmesi vucic tebrik sırbistan mısır cumhurbaşkanı sisi gazze
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