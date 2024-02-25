VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İstanbul'umuzu iş bilmez İBB yönetiminden kurtaracağız"
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı bugün açılacak
Altınok'tan Yavaş'a ince ayar: "Vaadin çok ama yaptığın iş yok"
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maç izlediği görüntüleri paylaştı
DMM manipülasyon içeren haberlere karşı uyardı!
Bakan Bayraktar'tan İliç'teki maden sahasında ilişkin yeni açıklama!
25 Şubat 2024 Pazar 20:36:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 20:36:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, 'Rekor oy oranlarıyla bizlerden desteklerini esirgemeyen, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Bayburtlu kardeşlerimize ahde vefaları için teşekkür ediyorum. Ülkemizi nice zorlukları ve engelleri aşarak nasıl bugünlere el birliği içinde getirdiysek, inşallah Türkiye yüzyılını da hep birlikte inşa edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü programına video mesaj gönderdi.

Bayburtluları selamlayan Erdoğan, "Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümünü tebrik ediyor, canları pahasına vatanımıza sahip çıkan kahramanları bir kez daha rahmetle anıyorum. Ecdadımızın bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla ilelebet payidar kılmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 21 yılı aşan iktidarlarımız döneminde Bayburt'la birlikte tüm şehirlerimize hep aşkla hizmet ettik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda şehrin eksiklerini gidermenin, ihtiyaçlarını karşılamanın gayretinde olduklarını, Bayburtlu vatandaşların da verdikleri güçlü destekle bu kutlu mücadelede kendilerini yalnız bırakmadıklarını kaydetti.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI DA HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

Bayburtluların rekor oy oranlarıyla kendilerini desteklediğini vurgulayan Erdoğan, "Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Bayburtlu kardeşlerimize ahde vefaları için teşekkür ediyorum. Ülkemizi nice zorlukları ve engelleri aşarak nasıl bugünlere el birliği içinde getirdiysek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

'DURMAK YOK, YOLA DEVAM'

Erdoğan, ecdadın emaneti olan cennet vatanı çok daha güçlü, müreffeh, özgür ve itibarlı bir ülke olarak gelecek nesillere teslim etmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yolda en kritik dönemeçlerden biri olan 14-28 Mayıs seçimlerini tüm dünyaya örnek olacak bir demokrasi şöleniyle geride bıraktık. Kandil'den Pensilvanya'ya kadar ülkemize yönelik sinsi hesapları olan şer odaklarının tamamını hüsrana uğrattık. 31 Mart Mahalli İdareler imtihanını başarıyla vererek 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz. Nerede ikamet ederse etsin tüm Bayburtlulardan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik idealine güçlü destek bekliyorum. Rabbim muhabbetimizi ve dayanışmamızı daim eylesin diyorum."

Etiketler : Erdoğan Bayburt Kurtuluş Yıl Dönümü
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu
Başarılı kadınlar buluşacak

Başarılı kadınlar buluşacak
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı
Seda Bakan doğallıktan yana

Seda Bakan doğallıktan yana
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX