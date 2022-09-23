Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybeden Müslüman Türk ve Arnavutları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda andı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Eylül 1821 günü gerçekleştirilen, binlerce Müslüman Türk'ün, Arnavut kardeşlerimizin ve Yahudilerin acımasızca, barbarca katledildiği Tripoliçe Katliamı'nı unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.
23 Eylül 1821 günü gerçekleştirilen, binlerce Müslüman Türk'ün, Arnavut kardeşlerimizin ve Yahudilerin acımasızca, barbarca katledildiği Tripoliçe Katliamı'nı unutmadık, unutmayacağız. pic.twitter.com/3dTd0Fl1n2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 23, 2022
- Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü mensubu yakalandı
- Bakan Varank'tan muhalefete 'fabrika' tepkisi
- Bakan Çavuşoğlu'ndan F16 açıklaması!
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
- "Müslümanlar arasındaki kardeşliği siyasetin üzerinde tutmamız gerekiyor"
- Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti