Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gidecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret edeceğini duyurdu.
İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret edeceğini duyurdu.
İletişim Başkanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad'ı ziyaret edeceklerdir.
Zirvede, İslam âleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunmaları planlanmıştır.
Zirve oturumuna hitap edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad'ı ziyaret...— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 10, 2023
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