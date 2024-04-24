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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile bir araya gelecek
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24 Nisan 2024 Çarşamba 00:21:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 00:21:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile bir araya gelecek

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Steinmeier'i yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

Yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Frank-Walter Steinmeier Almanya Cumhurbaşkanı
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