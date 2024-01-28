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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini ziyaret etti
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28 Ocak 2024 Pazar 19:34:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 19:34:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini ziyaret etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'de ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Erdoğan'ın, şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evinde babası Nazif ve annesi Ferah Evcin'e başsağlığı dileğinde bulunduğu, şehit Evcin ve tüm şehitler için dua edildiği belirtildi.

Erdoğan'ın ziyaretinde AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından evin önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak sohbet etti, çocuklara hediyeler verdi.

Etiketler : Er Tunahan Evcin Sözleşmeli Er Kuzey Irak operasyonu
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