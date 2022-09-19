Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğini iletti.
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