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19 Nisan 2024 Cuma 18:03:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 18:03:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü: NATO genel sekreterliği adaylığı ele alındı

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Başkan Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede ayrıca Iohannis'in NATO genel sekreterliği adaylığı gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede; iki ülkenin üst düzey diyaloğunu artırması gerektiğini, bunun için iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kurulmasının yararlı olacağını ifade etti.

Görüşmede Iohannis'in NATO genel sekreterliği adaylığı gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, terör başta olmak üzere küresel ve bölgesel meydan okumalar karşısında NATO ülkelerinin güvenlik ve çıkarlarına hizmet edecek, İttifak'ın birliğini güçlendirecek, dayanışma ruhunu koruyup zenginleştirecek, NATO'nun savunma ve güvenlik bağlantılı istişarelerdeki asli rolüne öncelik verecek bir genel sekreterin seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Klaus Iohannis ikili ilişkiler Türkiye-Romanya
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