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Başkan Erdoğan: "Rehinelerin salıverilmesi için temaslarımıza hız vereceğiz"
29 Kasım 2023 Çarşamba 19:08:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 19:08:00

Başkan Erdoğan: "Rehinelerin salıverilmesi için temaslarımıza hız vereceğiz"

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan: "Rehinelerin salıverilmesi için temaslarımıza hız vereceğiz"

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü... Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır.

Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik.

1.500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıktı.

Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Gazze'de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor.

Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir."

Etiketler : Erdoğan temas Rehin salıverme Erdoğan temaslar Rehineler serbest
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