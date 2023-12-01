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01 Aralık 2023 Cuma 16:15:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 16:15:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile görüştü

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP28 Zirvesi için bulunduğu Dubai'de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülkenin gelecek dönemde her alanda iş birliğini artırmaya devam edeceğini ifade etti.

Etiketler : Erdoğan Dubai Mirziyoyev
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