25 Kasım 2023 Cumartesi 17:58:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 17:58:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul etti
Kaynak: TRT Haber
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile İstanbul'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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