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25 Kasım 2023 Cumartesi 17:58:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 17:58:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul etti

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler : Erdoğan Lübnan İstanbul'da
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